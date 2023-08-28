Ветеран Великой Отечественной из Челнов отметила столетний юбилей

В Набережных Челнах 100-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Людмила Соловьева. Ее поздравили глава Центрального района Эдуард Фаттахов, депутат горсовета Рустем Гайнуллов, представители УК «Паритет» и председатель ТОС «45 комплекс».

Фаттахов передал юбиляру поздравительные открытки от Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова и теплые слова от мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева.

Торжественное вручение подарков и поздравительных адресов состоялось в кругу семьи, за накрытым столом.

«В Центральном районе уникальное событие — мы поздравляем нашу жительницу Людмилу Николаевну с ее столетним юбилеем. Вы — человек-эпоха, совершивший ратный и трудовой подвиг. В день вашего 100-летия от всей души желаю, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием», — сказал глава Центрального района Эдуард Фаттахов.

Людмила Соловьева родилась в 1923 году в Саратове. В возрасте 18 лет девушка устроилась на эвакуированный из-под Москвы завод №233. Работала токарем, а потом мастером и инструктором технической подготовки кадров на заводе малолитражных двигателей.

С 1944 по 1946 год трудилась в артеле «Экспорт» канифольно-скипидарной промышленности лаборантом. В 1946 году Людмила Николаевна уехала к родителям на Сахалин в город Долинск по состоянию здоровья, куда в то время был прикомандирован её отец. Устроилась на работу в воинскую часть телефонисткой, где познакомилась с будущим мужем, сверхсрочником. У супругов родилась дочь.

В конце 1953 года семья переехала на материк в Пермский край. В 1978 году Людмила Соловьева вышла на заслуженный отдых, но продолжала работать в совхозе Семеновский Очерского района Пермской области, в архиве.

В 1986 году Людмила Соловьева переехала в Набережные Челны. Сейчас она окружена заботой внучки, правнука и двух праправнуков.