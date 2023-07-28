Путин и Менфи обсудили вывод войск третьих стран из Ливии

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Россия заинтересована в достижении устойчивой нормализации в Ливии и продолжит поддерживать усилия ее властей. Об этом на встрече с председателем ливийского президентского совета Мухаммедом Менфи заявил Президент России Владимир Путин.

«Конечно, на повестке дня — вопрос достижения устойчивой нормализации в Ливии, мы прекрасно это понимаем, отдаём в этом отчёт. Россия намерена и далее содействовать продвижению на ключевых треках урегулирования на основе обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности Ливийского государства», — цитирует главу российского государства пресс-служба Кремля.

Он отметил, что во время саммита «Россия — Африка» Менфи высказался по поводу вывода всех войск третьих стран с территории Ливии. Этот вопрос стал одной из тем прошедшей беседы.

Также рассмотрены торгово-экономические связи государств, развитие кооперации. Как полагает Президент России, «потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан». Приоритетными направлениями здесь являются промышленность, транспортная инфраструктура и энергетика, в том числе сотрудничество в международных организациях.

Напомним, выступая на саммите в Петербурге, Менфи призвал Россию помочь Ливии с выводом иностранных войск со своей территории. «Обращаемся к нашим друзьям в российском руководстве и к нашим друзьям в африканских странах с тем, чтобы они оказали нам помощь в выводе всех иностранных войск с нашей территории», – заявил он.