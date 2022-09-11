Путин и Макрон провели «откровенный обмен мнениями» по ситуации на Украине

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом передает пресс-служба Кремля.

«Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции», — сказано в сообщении.

Российский Президент обратил внимание собеседника на регулярные атаки ВСУ на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Он рассказал о предпринимаемых специалистами РФ мерах по обеспечению физической защиты станции, а также подчеркнул, что необходимо оказать воздействие на киевские власти с тем, чтобы обстрелы ЗАЭС были немедленно прекращены. Лидеры выразили готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг станции с участием МАГАТЭ.

Также Путин акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое западными странами оружие, продолжают массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдает мирное население.

Обсуждая проблематику глобальной продовольственной безопасности, президенты подтвердили позицию о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. Для этого важно, чтобы Еврокомиссия не создавала препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.