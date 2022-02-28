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Официальная хроника
28 февраля 2022  19:36

Путин и Макрон по телефону провели обмен мнениями по ситуации вокруг Украины

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон сегодня по телефону провели «серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины». Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Макрон, как сообщает kremlin.ru, выразил надежду «на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом». Глава российского государства, в свою очередь, подчеркнул, что подобное урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов РФ в сфере безопасности. 

Путин также добавил, что российская сторона открыта к переговорам с Украиной и выразил надежду, что эти переговоры приведут к ожидаемым результатам. 

Российский лидер также акцентировал внимание, что российские вооруженные силы не несут угрозы мирным жителям Украины. Подобная угроза исходит от украинских националистов.

Путин и Макрон условились о продолжении контактов. 

Пресс-служба Кремля также уточняет, что инициатором сегодняшнего телефонного разговора была французская сторона.

#Владимир Путин #Эммануэль Макрон #телефонные переговоры
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