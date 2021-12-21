Путин и Макрон обсудили проект договора РФ и США о гарантиях безопасности

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили укрепление стабильности и безопасности в Европе, в том числе затронули внутриукраинский конфликт, а также проект договора РФ и США о гарантиях безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин рассказал Макрону о работе, которую проводят российские дипломаты в части договора между Россией и США, а также соглашения обеспечения безопасности России и государств — членов НАТО. В том числе документы по данному вопросу были получены и французской стороной.

Также участники разговора затронули проблему в урегулировании внутриукраинского конфликта, связанную с нежеланием Киева придерживаться Минских договоренностей. Президент РФ заявил, что проведение нового саммита в «нормандском формате» зависит от того, какие шаги предпримут киевские власти для реализации «Комплекса мер».

«При обмене мнениями по нагорно-карабахскому урегулированию выражено удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе. Отмечено, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Владимир Путин напомнил об ограничениях, которые наложены во Франции на информационный канал Russia Today. В частности, глава государства выразил надежду, что российский канал получит возможность работы «без какой-либо дискриминации», приведя в пример работу французских СМИ в России.