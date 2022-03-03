Путин и Макрон обсудили гуманитарные вопросы по Украине

Одной из тем разговора президентов России Владимира Путина и Франции Эмманюэля Макрона стала гуманитарная обстановка на Украине. Об этом со ссылкой на телеканал TF1 сообщает ТАСС.

«Макрон и Путин затронули, в частности, гуманитарные вопросы», — заявил в эфире Премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Как стало известно ранее, переговоры лидеров государств продлились полтора часа. После этого Макрон провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.