Путин и Макрон обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Украины

Состоялся очередной телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Беседа состоялась по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Темой разговора стала сложившаяся обстановка на Украине, в том числе российско-украинские переговоры.

«Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями», — отметили в пресс-службе.