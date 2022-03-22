news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
22 марта 2022  22:02

Путин и Макрон обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Украины

news_top_970_100

Состоялся очередной телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Беседа состоялась по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Темой разговора стала сложившаяся обстановка на Украине, в том числе российско-украинские переговоры.

«Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями», — отметили в пресс-службе.

#Владимир Путин #Эммануэль Макрон #спецоперация на Украине #телефонный разговор
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное