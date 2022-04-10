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Политика
10 апреля 2022  16:22

Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме Восточный

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12 апреля, в День космонавтики, на космодроме Восточный состоятся переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Ожидается, что лидеры стран проведут переговоры, после которых состоится совместная пресс-конференция.

«Да (посетят космодром). И проведут двустороннюю встречу», — подтвердил представитель Кремля.

#Владимир Путин #Александр Лукашенко #переговоры #космодром восточный
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