Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме Восточный

12 апреля, в День космонавтики, на космодроме Восточный состоятся переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Ожидается, что лидеры стран проведут переговоры, после которых состоится совместная пресс-конференция.

«Да (посетят космодром). И проведут двустороннюю встречу», — подтвердил представитель Кремля.