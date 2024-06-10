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Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с отменой роуминга к декабрю 2024-го
Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга к декабрю 2024-го. Об этом рассказал посол республики в Москве Дмитрий Крутой, чьи слова приводит РИА «Новости».
Он отметил, что тема роуминга стала одной из ключевых поручений президентов. К слову, ее хотят решить как раз к 25-летию Союзного договора.
Однако регуляторам и операторам связи еще предстоит сделать расчеты финансово-экономической модели, а если она окажется приемлемой, то и утвердить ее.
На данный момент, по словам Крутого, уже отменили плату за входящие звонки, но это лишь первый этап работы. Еще предстоит решить вопросы протоколов безопасности, экономической составляющей самих тарифов.
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