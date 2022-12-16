Путин и Лукашенко обсудят вопросы безопасности и «совместные меры реагирования»

19 декабря Президент России Владимир Путин прибудет в Минск, где запланированы его переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. В числе прочего главы государств планируют обсудить тему безопасности в регионе и совместные меры ответа на вызовы, сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

«Дворец Независимости в Минске 19 декабря станет площадкой белорусско-российских переговоров на высшем уровне. <…> Президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы», – говорится в сообщении.

В частности, Путин и Лукашенко подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ, в первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение. Важной темой в переговорной повестке дня станет сотрудничество в энергетической сфере.

Напомним, в октябре стало известно, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск на фоне обострения ситуации на западных границах Союзного государства. Как уточнял Лукашенко, в республику в рамках этой работы прибыла «не одна тысяча» российских военных.