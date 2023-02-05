Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности и предстоящую встречу

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели сегодня вечером телефонные переговоры. Сначала об этом рассказал близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул первого».

Позднее детали разговора раскрыла пресс-служба Лукашенко. Пресс-служба Кремля на момент написания материала ничего не сообщила о беседе.

Отмечается, что лидеры двух стран затронули три блока вопросов. В частности, «президенты обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности». Речь шла в том числе «о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Беларуси и России».

«Основное, о чем договорились главы государств, — определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия», — подчеркнули в пресс-службе главы Беларуси.

Кроме того, была упомянута и подготовка к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое предварительно предполагается провести в апреле или мае. Ожидается, что на заседании будут формализованы имеющиеся договоренности, подписаны соответствующие документы. До этого должно состояться заседание Совета министров Союзного государства, оно запланировано на февраль.

Впрочем, перед Высшим госсоветом «весь спектр актуальных на сегодняшний день вопросов» Путин и Лукашенко обсудят и уточнят в ходе своей встречи, добавили в пресс-службе белорусского лидера.