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Политика 17 марта 2023 23:02

Путин и Лукашенко обсудили создание международных транспортных коридоров

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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны, в частности, обсудили «темы возможного взаимодействия в рамках работы по созданию международных транспортных коридоров».

Кроме того, политики затронули вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран. Также в ходе беседы зашла речь о подготовке намеченного на апрель заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси.

#Официальная хроника #Владимир Путин #Александр Лукашенко #россия и беларусь
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