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Путин и Лукашенко обсудили создание международных транспортных коридоров
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны, в частности, обсудили «темы возможного взаимодействия в рамках работы по созданию международных транспортных коридоров».
Кроме того, политики затронули вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран. Также в ходе беседы зашла речь о подготовке намеченного на апрель заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси.
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