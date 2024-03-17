Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в регионе

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков и подтвердила пресс-служба белорусского лидера.

«Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — сообщил пресс-секретарь главы российского государства (цитата по ТАСС).

В свою очередь пресс-служба Президента Беларуси уточнила, что политики «обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе», отмечает БелТА.

Пресс-служба Кремля пока еще нечего не сообщила об этом разговоре. Предыдущие телефонные переговоры Путина и Лукашенко состоялись 2 марта. В ходе беседы, которая длилась около часа, стороны обсудили вопросы белорусско-российских отношений и работу интеграционных структур.