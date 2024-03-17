Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в регионе
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков и подтвердила пресс-служба белорусского лидера.
«Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — сообщил пресс-секретарь главы российского государства (цитата по ТАСС).
В свою очередь пресс-служба Президента Беларуси уточнила, что политики «обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе», отмечает БелТА.
Пресс-служба Кремля пока еще нечего не сообщила об этом разговоре. Предыдущие телефонные переговоры Путина и Лукашенко состоялись 2 марта. В ходе беседы, которая длилась около часа, стороны обсудили вопросы белорусско-российских отношений и работу интеграционных структур.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»