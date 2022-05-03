news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
3 мая 2022  22:36

Путин и Лукашенко обсудили предстоящую встречу лидеров стран — членов ОДКБ

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки, ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

Беседа стала продолжением российско-белорусских переговоров, состоявшихся 12 апреля. Лидеры стран затронули вопросы продвижения союзного строительства, подготовку к предстоящей встрече глав государств — членов Организации договора о коллективной безопасности.

Обсуждался ход специальной военной операции по защите Донбасса, а также подтвержден настрой на укрепление двусторонних отношений России и Белоруссии.

#Владимир Путин #Александр Лукашенко #ОДКБ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100