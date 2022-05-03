Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки, ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

Беседа стала продолжением российско-белорусских переговоров, состоявшихся 12 апреля. Лидеры стран затронули вопросы продвижения союзного строительства, подготовку к предстоящей встрече глав государств — членов Организации договора о коллективной безопасности.

Обсуждался ход специальной военной операции по защите Донбасса, а также подтвержден настрой на укрепление двусторонних отношений России и Белоруссии.