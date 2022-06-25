Путин и Лукашенко обсудили поставку удобрений на мировой рынок

Россия и Беларусь — крупнейшие поставщики удобрений в мире. Ситуацию с поставками для удовлетворения потребностей мирового рынка и партнеров обсудили лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас 15%, по-моему, мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений — это очень значительный объем на мировых рынках, — отметил Президент РФ. — Недовложение удобрений, конечно, снижает виды на урожай на следующий год. Все это очень печально».

Он подчеркнул, что Россия и Беларусь готовы предпринять всё необходимые шаги, чтобы удовлетворять спросы потребителей и клиентов.