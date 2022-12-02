Путин и Лукашенко обсудили по телефону двухстороннее сотрудничество

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двустороннее сотрудничество. В частности, разговор касался наращивания связей в науке и образовании, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах», — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным белорусских журналистов из близкого к властям страны Telegram-канала «Пул первого», Путин и Лукашенко договорились провести очную встречу в декабре.