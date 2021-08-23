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Ру Тат
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23 августа 2021  22:26

Путин и Лукашенко обсудили итоги заседания ОДКБ по ситуации в Афганистане

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. 

Стороны обменялись мнениями по итогам внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло сегодня в формате видеоконференции и где участники обсуждали ситуацию в Афганистане.

Также президенты рассмотрели актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, в том числе взаимодействие в рамках Союзного государства.

«Лидеры условились о графике дальнейших контактов», — передает пресс-служба Кремля.

#владимир путин #александр лукашенко
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