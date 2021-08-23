Путин и Лукашенко обсудили итоги заседания ОДКБ по ситуации в Афганистане
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Стороны обменялись мнениями по итогам внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло сегодня в формате видеоконференции и где участники обсуждали ситуацию в Афганистане.
Также президенты рассмотрели актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, в том числе взаимодействие в рамках Союзного государства.
«Лидеры условились о графике дальнейших контактов», — передает пресс-служба Кремля.