Путин и Лукашенко обсудили итоги заседания ОДКБ по ситуации в Афганистане

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Стороны обменялись мнениями по итогам внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло сегодня в формате видеоконференции и где участники обсуждали ситуацию в Афганистане.

Также президенты рассмотрели актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, в том числе взаимодействие в рамках Союзного государства.

«Лидеры условились о графике дальнейших контактов», — передает пресс-служба Кремля.