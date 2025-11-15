news_header_top
Политика 15 ноября 2025 21:06

Путин и Лукашенко обменялись мнениями по энергетике и международным вопросам

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Два президента обговорили вопросы, связанные с энергетикой и двусторонним сотрудничеством. Кроме того, Путин и Лукашенко обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.

В пресс-службе также сообщили, что стороны условились о дальнейших контактах, что связано с саммитом ОДКБ, который пройдет в Бишкеке и встречей лидеров стран СНГ в Петербурге.

