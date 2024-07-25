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Политика 25 июля 2024 15:45

Путин и Лукашенко на Валааме посетили храм Смоленской иконы Божией Матери

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Путин и Лукашенко на Валааме посетили храм Смоленской иконы Божией Матери
Фото: телеграм-канал Кремля

Президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Главы двух государств посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, который находится на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, отдавших свою жизнь за веру и Отечество. В храме прошел молебен, после чего президенты продолжили общение на Валааме.

Песков добавил, что лидеры двух стран также посетили Романовский скит.

#Владимир Путин #Александр Лукашенко #Дмитрий Песков
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