Путин и Лукашенко на Валааме посетили храм Смоленской иконы Божией Матери

Фото: телеграм-канал Кремля

Президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Главы двух государств посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, который находится на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, отдавших свою жизнь за веру и Отечество. В храме прошел молебен, после чего президенты продолжили общение на Валааме.

Песков добавил, что лидеры двух стран также посетили Романовский скит.