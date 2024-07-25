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Путин и Лукашенко на Валааме посетили храм Смоленской иконы Божией Матери
Президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Главы двух государств посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, который находится на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, отдавших свою жизнь за веру и Отечество. В храме прошел молебен, после чего президенты продолжили общение на Валааме.
Песков добавил, что лидеры двух стран также посетили Романовский скит.
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