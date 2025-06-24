Путин и Лукашенко договорились подробно обсудить актуальные вопросы в Минске

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили целый ряд тем. Об этом сообщает «БЕЛТА», ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

В числе ключевых тем — подготовка к предстоящему саммиту Евразийского экономического союза и белорусско-российская союзная повестка – продолжение реализации совместных проектов и программ.

Особое внимание главы государств уделили региональной и глобальной обстановке, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.

Кроме того, Путин и Лукашенко договорились продолжить диалог по всем актуальным вопросам при личной встрече, которая состоится в ближайшее время в Минске.