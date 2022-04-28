Путин и Лоуренсу обсудили российско-ангольские отношения и ситуацию вокруг Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с ангольским коллегой Жоау Лоуренсу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе подтвердив настрой на развитие торгово-экономического и научного-технического сотрудничества.
«По просьбе Жоау Лоуренсу Владимир Путин информировал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, а также дал принципиальные оценки положения дел на переговорах с украинскими представителями», — говорится в сообщении.
В заключение лидеры стран условились о продолжении контактов на разных уровнях.