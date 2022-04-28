news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
28 апреля 2022  13:30

Путин и Лоуренсу обсудили российско-ангольские отношения и ситуацию вокруг Украины

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с ангольским коллегой Жоау Лоуренсу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе подтвердив настрой на развитие торгово-экономического и научного-технического сотрудничества.

«По просьбе Жоау Лоуренсу Владимир Путин информировал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, а также дал принципиальные оценки положения дел на переговорах с украинскими представителями», — говорится в сообщении.

В заключение лидеры стран условились о продолжении контактов на разных уровнях.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100