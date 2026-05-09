Путин и лидеры стран СНГ почтили память павших у Могилы Неизвестного Солдата

В церемонии приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и другие гости парада.

От имени лидеров пять военнослужащих Президентского полка возложили к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой. Сами руководители государств принесли к мемориалу букеты алых роз. В церемонии также участвовали министр обороны России Андрей Белоусов и командующие парадными расчетами, прошедшими по Красной площади.

У подножия мемориала выстроился почетный караул. Над Вечным огнем военнослужащие роты Почетного караула развернули боевые знамена частей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Под звуки метронома участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, после чего военный оркестр исполнил гимн России.

Военнослужащие Президентского полка также возложили алые гвоздики от имени глав государств к стелам городов-героев в Александровском саду.

Церемония завершилась торжественным маршем сводного расчета почетного караула. Колонны всех трех видов Вооруженных сил под звуки марша отдали воинские почести павшим защитникам Отечества.