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Путин и лидеры других стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин вместе с лидерами иностранных государств, прибывшими в Москву на празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Трансляция ведется в телеграм-канале Кремля.
Главы государств почтили память погибших минутой молчания, после чего возложили к мемориалу букеты красных роз. Среди иностранных гостей в том числе лидеры ряда стран СНГ — Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Кроме того, приняли участие в торжественных мероприятиях Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит и Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.
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