Путин и лидеры африканских стран выступили против ограничений на экспорт зерна из РФ

Президент России Владимир Путин и лидеры семи африканских стран выступили против ограничений по экспорту российских зерна и удобрений. Устранение этой проблемы позволит вернуться к работе зерновой сделки, сообщается в итоговом заявлении, подписанном на встрече в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на официальном сайте Президента ЮАР Сирила Рамафосы.

«Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша], одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле», — отмечается в тексте.

Кроме того, они обращаются к ООН с призывом принять меры для разблокировки 200 тыс. тонн российских удобрений, которые находятся в европейских портах. Все они должны быть немедленно и бесплатно отправлены в африканские страны.

Участниками встречи в рамках форума «Россия — Африка» стали президенты Коморских островов, ЮАР, Конго, Египта, Сенегала, Уганды и глава МИД Замбии.