Путин и лидер ОАЭ обсудят двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин проведёт в четверг переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Кремль, в ходе встречи будут рассмотрены ключевые направления двустороннего сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки.

Шейх арабской страны прибывает с официальным визитом. Раннее он принял специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в экономике, инвестициях и девелоперских проектах. Дмитриев передал приветствие от Владимира Путина и поблагодарил ОАЭ за организацию трёхсторонней встречи в Абу-Даби.

Переговоры по безопасности с участием России, США и Украины завершились в Эмиратах накануне. Участники обсудили нерешённые вопросы в рамках американского мирного плана. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Новые переговоры могут состояться на следующей неделе.