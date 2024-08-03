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Путин и Кувайшев обсудили ликвидацию последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле
Президент России Владимир Путин обсудил ликвидацию последствий взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле с губернатором Свердловской области Евгением Кувайшевым. О телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля.
Губернатор отметил, что поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены. Благодаря оперативной и высокопрофессиональной работе спасателей и местных жителей из-под обломков удалось спасти 16 человек. Сейчас ведется работа по решению жилищных проблем пострадавших — создана рабочая группа, выделено финансирование из резервного фонда.
Экспертиза, которая позволит оценить состояние многоэтажки, завершится до конца следующей недели.
В пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле 1 августа произошел взрыв газа. В результате обрушились два подъезда, погибли 10 человек. Еще 16 человек госпитализированы.
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