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Ру Тат
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30 апреля 2021  21:12

Путин и Курц договорились о сотрудничестве РФ и Австрии в экономике и туризме

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Стороны обсудили в том числе активацию сотрудничества в сфере экономики и туризма в постпандемийный период.
«После пандемии также необходимо снова усилить экономическое сотрудничество и туристический обмен. Объем торговли с Россией до пандемии составлял в 2019 году 5 млрд евро, а российские туристы останавливались на ночь в Австрии около 1,2 миллиона раз. После окончания эпидемии необходимо быстрыми темпами активизировать этот обмен», — сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, поднималась тема предстоящих переговоров Путина с американским лидером Джозефом Байденом. Курц предложил Вену в качестве возможного места для встречи.

Владимир Путин телефонный разговор Австрия
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