Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Стороны обсудили в том числе активацию сотрудничества в сфере экономики и туризма в постпандемийный период.
«После пандемии также необходимо снова усилить экономическое сотрудничество и туристический обмен. Объем торговли с Россией до пандемии составлял в 2019 году 5 млрд евро, а российские туристы останавливались на ночь в Австрии около 1,2 миллиона раз. После окончания эпидемии необходимо быстрыми темпами активизировать этот обмен», — сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, поднималась тема предстоящих переговоров Путина с американским лидером Джозефом Байденом. Курц предложил Вену в качестве возможного места для встречи.
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Путин и Курц договорились о сотрудничестве РФ и Австрии в экономике и туризме
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Стороны обсудили в том числе активацию сотрудничества в сфере экономики и туризма в постпандемийный период.