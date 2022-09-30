Путин и король Бахрейна обсудили взаимодействие по линии ШОС и ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна амадом Бен Исой Аль Халифой. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе принятие новых регионов в состав России, сообщает пресс-служба Кремля.

Россия и Бахрейн нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества, начало взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, что на прошедшем в Самарканде саммите королевство начало процедуру по получению статуса партнера ШОС.

«Владимир Путин информировал о состоявшемся сегодня подписании договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Отмечено также, что российская сторона в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса», — говорится в сообщении.