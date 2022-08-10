Путин и Гойта обсудили возможность поставок российских удобрений и топлива в Мали

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с Президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ассими Гойта выразил признательность Владимиру Путину за оказываемую российской стороной разноплановую поддержку», — отметили в пресс-службе.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в разных областях, в том числе возможность поставок российских продовольствия, удобрений и топлива в Мали.

Также выражено удовлетворение уровнем взаимодействия двух стран во внешнеполитической сфере, включающего координацию позиций по линии ООН.

Гойта дал развернутую характеристику происходящих в Мали процессов и информировал об усилиях руководства страны, направленных на стабилизацию обстановки в республике и бескомпромиссную борьбу с террористическими группировками.

Путин выразил надежду, что саммит «Россия — Африка», запланированный на 2023 год в Санкт-Петербурге, будет способствовать укреплению традиционно дружественных связей РФ со всеми государствами африканского континента.