Путин и главы стран ШОС посадили деревья у Конгресс-центра в Самарканде

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии посадки деревьев главами делегаций стран — участниц саммита ШОС. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Деревья были высажены у Южного входа Конгресс-центра Самарканда. Главам делегаций ассистировали военнослужащие роты почетного караула Узбекистана.

В церемонии также приняли участие президенты Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также Премьер-министр Пакистана как главы делегаций государств — членов ШОС, президенты Белоруссии, Ирана и Монголии — как главы делегаций стран — наблюдателей в организации.

Лидеры Азербайджана, Туркменистана и Турции участвовали в мероприятии в качестве гостей председательствующей стороны.