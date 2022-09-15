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Ру Тат
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Официальная хроника
15 сентября 2022  19:37

Путин и главы стран ШОС посадили деревья у Конгресс-центра в Самарканде

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии посадки деревьев главами делегаций стран — участниц саммита ШОС. Об этом передает пресс-служба Кремля. 

Деревья были высажены у Южного входа Конгресс-центра Самарканда. Главам делегаций ассистировали военнослужащие роты почетного караула Узбекистана. 

В церемонии также приняли участие президенты Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также Премьер-министр Пакистана как главы делегаций государств — членов ШОС, президенты Белоруссии, Ирана и Монголии — как главы делегаций стран — наблюдателей в организации. 

Лидеры Азербайджана, Туркменистана и Турции участвовали в мероприятии в качестве гостей председательствующей стороны.

#Владимир Путин
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