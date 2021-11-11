Путин и Фернандес обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией Covid-19

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Главной темой обсуждения стало укрепление сотрудничества государств в различных сферах, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на укрепление российско-аргентинского стратегического партнерства и практического сотрудничества в различных областях. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — отмечается в тексте.

В заключение главы государств условились о продолжении контактов.