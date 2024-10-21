news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 21 октября 2024 08:26

Путин и Эрдоган в Казани могут обсудить посредничество Турции по Украине

Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Казани проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди вопросов, которые могут рассмотреть лидеры, — посредничество Турции для мирного урегулирования украинского конфликта и обстановка на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Эрдогана сообщает РИА Новости.

«Конечно же, будет обсуждена и двусторонняя повестка, экономическое, торговое, энергетическое сотрудничество. Повестка широкая», — добавил собеседник агентства.

Саммит БРИКС в Казани начнется завтра, 22 октября, и продлится до 24 октября. По словам Президента России Владимира Путина, на полях мероприятия у него запланировано 17 двусторонних встреч.

#саммит БРИКС #Владимир Путин #Реджеп Эрдоган
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100