Кремль подтвердил переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

5 августа в Сочи пройдут переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Эту информацию ТАСС подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По данным Анкары, на переговорах планируется обсудить двусторонние и региональные вопросы. Другие подробности предстоящей поездки не раскрываются, однако известно, что турецкий лидер задержится в России лишь на сутки.

Эрдоган и Путин в последний раз встречались в Тегеране на полях саммита астанинской «тройки» 19 июля. В Россию турецкий президент в последний раз приезжал в сентябре прошлого года, тогда у него также состоялась встреча с Путиным в Сочи.