Путин и Эрдоган обсудили возможность выпуска российской вакцины в Турции

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили возобновление туризма и возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили тематику борьбы с распространением коронавируса, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации.

«Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины „Спутник V“», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Там добавили, что «прорабатываются также возможности налаживания совместного производства вакцины на турецких предприятиях».

Ранее «Спутник V» был одобрен для экстренного использования Агентством Турции по лекарственным средствам и медицинским устройствам.