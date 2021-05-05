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Ру Тат
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5 мая 2021  20:03

Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе

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Президент России Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронута также проблематика нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта», — говорится в сообщении.

30 января на территории Азербайджана начал работу Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Центр открыт в соответствии с меморандумом, который подписали главы оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.

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