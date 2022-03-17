Путин и Эрдоган обсудили спецоперацию и переговоры России и Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой беседы стала ситуация вокруг Украины, в том числе российская спецоперация на территории страны и ход двусторонних переговоров.

«Обсуждены различные аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин информировал также о ходе переговоров российских и украинских представителей», — сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Турции заявил, что надеется на положительный исход переговоров, и назвал постоянное прекращение огня путем к долгосрочному урегулированию конфликта.

Также, сообщили в канцелярии Эрдогана, он еще раз отметил, что готов принять в Анкаре или Стамбуле президентов России и Украины.