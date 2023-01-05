news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
5 января 2023  14:23

Путин и Эрдоган обсудили совместные проекты в сфере энергетики

news_top_970_100

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики, рассказали в пресс-службе Кремля. 

«Отмечено приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового „хаба“ и строительство АЭС „Аккую“», — говорится в сообщении.

В администрации турецкого президента рассказали, что Эрдоган рассказал об укреплении необходимой инфраструктуры в рамках создания центра СПГ. По его словам, в ближайшее время планируется завершить работы по подготовке дорожной карты проекта и «предпринять конкретные шаги по ее реализации», передает ТАСС.

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное