Путин и Эрдоган обсудили совместные проекты в сфере энергетики

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики, рассказали в пресс-службе Кремля.

«Отмечено приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового „хаба“ и строительство АЭС „Аккую“», — говорится в сообщении.

В администрации турецкого президента рассказали, что Эрдоган рассказал об укреплении необходимой инфраструктуры в рамках создания центра СПГ. По его словам, в ближайшее время планируется завершить работы по подготовке дорожной карты проекта и «предпринять конкретные шаги по ее реализации», передает ТАСС.