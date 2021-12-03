Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая практические аспекты кооперации в сфере энергетики и сельского хозяйства», — отмечается в сообщении Кремля.

Стороны условились дать указание соответствующим ведомствам активно заняться подготовкой сессии Совета сотрудничества высшего уровня, которую можно было бы провести в начале 2022 года.

Также Путин проинформировал Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября, которая была приурочена к годовщине подписания Заявления по Нагорному Карабаху.

Президент Турции отметил значимость посреднической роли России и высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне конфликта.

«Выражено также обоюдное удовлетворение уровнем взаимодействия в целях стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии», — говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что военные двух стран продолжат совместную работу в Идлибской зоне деэскалации и Заевфратье.

Также президенты обсудили ситуацию в Ливии и внутриукраинский кризис.