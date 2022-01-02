Путин и Эрдоган обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю наступившего Нового года и подвели итоги двустороннего сотрудничества. Они подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между двумя странами.

Также стороны обсудили международные темы, включая предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность РФ, ситуацию в Закавказье, а также вопросы сирийского и ливийского урегулирования.