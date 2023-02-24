Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили конфликт на Украине и случившиеся на юго-востоке Турции землетрясение. Об этом сообщают пресс-службы лидеров двух стран.

Эрдоган «указал на необходимость установления справедливого мира в Украине <…>, чтобы избежать дальнейших жертв и разрушений», отмечает агентство Anadolu со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Кроме того, Президент Турции заявил об искреннем стремлении его страны к продлению Стамбульских зерновых соглашений и готовности всячески содействовать этому. Он также поблагодарил российского коллегу за солидарность в связи с землетрясениями.

По информации пресс-службы Кремля, Эрдоган «выразил глубокую благодарность за помощь <…> в ликвидации последствий разрушительных землетрясений <…>, отметив высокий профессионализм российских спасателей и врачей». В свою очередь Путин подтвердил готовность и впредь оказывать турецкой стороне необходимое содействие.

«Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины в контексте принципиальных оценок, изложенных Президентом России в недавнем послании Федеральному Собранию Российской Федерации», — подчеркивается в сообщении пресс-службы российского лидера.

В ходе обсуждения Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений была «подчеркнута необходимость добросовестного выполнения второй части пакета, касающейся устранения препятствий для соответствующих поставок из России».

Политики также затронули актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, включая сферу энергетики, предметно рассмотрев дальнейшие поставки российских энергоносителей и строительство АЭС «Аккую».