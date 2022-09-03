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Ру Тат
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Официальная хроника
3 сентября 2022  12:40

Путин и Эрдоган договорились продвигать совместные проекты в энергетике

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили российско-турецкое сотрудничество, «зерновую сделку» по Украине и прошедший визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В начале разговора Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью экс-Президента СССР Михаила Горбачева. Затем стороны обсудили дальнейшее сотрудничество Москвы и Анкары в контексте договоренностей, достигнутых 5 августа в Сочи. Президенты подтвердили настрой на расширение торгово-экономического партнерства, а также продвижение проектов в энергетической сфере.

«Затронута также ситуация на Украине. Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключённой в Стамбуле 22 июля при посредничестве Президента Турции „зерновой сделки“», — рассказали в пресс-службе Кремля.

#Владимир Путин #Реджеп Эрдоган
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