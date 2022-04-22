Путин и члены Совбеза России обсудили сотрудничество на постсоветском пространстве
Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.
«Мы сегодня рассмотрим вопросы сотрудничества с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве», — открыл глава государства оперативное совещание.
Он сказал, что этими вопросами по линии российского Правительства занимается вице-премьер Алексей Оверчук и пригласил его выступить с докладом.
В совещании принимали участие Премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и др.