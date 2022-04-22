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Официальная хроника
22 апреля 2022  14:13

Путин и члены Совбеза России обсудили сотрудничество на постсоветском пространстве

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Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля. 

«Мы сегодня рассмотрим вопросы сотрудничества с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве», — открыл глава государства оперативное совещание.

Он сказал, что этими вопросами по линии российского Правительства занимается вице-премьер Алексей Оверчук и пригласил его выступить с докладом. 

В совещании принимали участие Премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и др.

#Владимир Путин #совбез рф
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