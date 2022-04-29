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Официальная хроника
29 апреля 2022  14:55

Путин и члены Совбеза России обсудили ситуацию в Афганистане

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом передает пресс-служба Кремля. 

В начале встречи глава государства отметил, что в центре внимания с точки зрения обеспечения безопасности находятся события, связанные с оказанием помощи мирным жителям на Донбассе и со спецоперацией на Украине, однако есть и другие вопросы, представляющие большой интерес, в том числе на южном направлении. 

«Поэтому сегодня займемся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе», — сказал Президент. 

С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. В совещании приняли участие Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и др.

#Владимир Путин
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