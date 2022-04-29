Путин и члены Совбеза России обсудили ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом передает пресс-служба Кремля.

В начале встречи глава государства отметил, что в центре внимания с точки зрения обеспечения безопасности находятся события, связанные с оказанием помощи мирным жителям на Донбассе и со спецоперацией на Украине, однако есть и другие вопросы, представляющие большой интерес, в том числе на южном направлении.

«Поэтому сегодня займемся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе», — сказал Президент.

С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. В совещании приняли участие Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и др.