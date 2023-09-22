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Путин и члены Совбеза России обсудили отношения с соседними странами
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом передает пресс-служба Кремля.
Октрывая встречу, глава Государства анонсировал тему предстоящего обсуждения. По словам Путина она затрагивает развитие отношений с ближайшими соседями и партнерами России.
«Объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе», – подчеркнул Президент РФ.
Было запланировано выступление нескольких докладчиков, в их числе — директор ФСБ Александр Бортников. В совещании приняли участие Премьер Михаил Мишустин, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и др.
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