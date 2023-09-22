Путин и члены Совбеза России обсудили отношения с соседними странами

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Октрывая встречу, глава Государства анонсировал тему предстоящего обсуждения. По словам Путина она затрагивает развитие отношений с ближайшими соседями и партнерами России.

«Объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе», – подчеркнул Президент РФ.

Было запланировано выступление нескольких докладчиков, в их числе — директор ФСБ Александр Бортников. В совещании приняли участие Премьер Михаил Мишустин, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и др.