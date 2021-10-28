Путин и члены Совбеза обсудили вопросы климата в преддверии саммита в Глазго

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Одной из тем обсуждения стали вопросы климата, поднятые в преддверии конференции в Глазго, сообщает пресс-служба Кремля.

«Как вы знаете, в начале ноября в Великобритании должна пройти международная конференция по вопросам сохранения окружающей среды, по землепользованию. Повестка дня достаточно большая. Мы с вами сегодня тоже обсудим вопросы, касающиеся этой повестки дня», — заявил Президент.

Кроме того, рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сегодня Владимир Путин проведет несколько закрытых рабочих встреч.