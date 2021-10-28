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Политика
28 октября 2021  16:30

Путин и члены Совбеза обсудили вопросы климата в преддверии саммита в Глазго

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Одной из тем обсуждения стали вопросы климата, поднятые в преддверии конференции в Глазго, сообщает пресс-служба Кремля.

«Как вы знаете, в начале ноября в Великобритании должна пройти международная конференция по вопросам сохранения окружающей среды, по землепользованию. Повестка дня достаточно большая. Мы с вами сегодня тоже обсудим вопросы, касающиеся этой повестки дня», — заявил Президент.

Кроме того, рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сегодня Владимир Путин проведет несколько закрытых рабочих встреч.

#климат #владимир путин
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