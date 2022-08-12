Путин и члены Совбеза обсудили вопросы безопасности на военном направлении

Российский Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Встреча прошла в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

«У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова — на военном направлении», — сказал глава государства.

С докладом выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В совещании участвовали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев и пр.