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Официальная хроника
12 августа 2022  12:00

Путин и члены Совбеза обсудили вопросы безопасности на военном направлении

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Российский Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Встреча прошла в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

«У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова — на военном направлении», — сказал глава государства.

С докладом выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В совещании участвовали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев и пр.

#Владимир Путин #совбез
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