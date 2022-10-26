Путин и члены Совбеза обсудили совершенствование исполнения уголовного наказания

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. С докладом выступил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, передает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня для обсуждения предложена тема совершенствования меры по совершенствованию деятельности в сфере исполнения уголовного наказания», — отметил в начале встречи глава государства.

Во встрече принимали участие Премьер-министр Михаил Мишустин, Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу и др.