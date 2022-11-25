Путин и члены Совбеза обсудили результаты работы российский делегации на саммите G20

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы поговорим с Вами сегодня о результатах работы российских делегаций на «двадцатке», на АТЭС, а также о том, как прошла встреча Сергея Евгеньевича Нарышкина с его американским партнером в Анкаре. Обменяемся информацией и о текущей ситуации, есть о чем поговорить, мы с вами знаем», – сказал глава государства.

Он также напомнил, что недавно побывал на саммите ОДКБ в Армении. На сегодняшнем совещании Путин предложил обсудить ряд вопросов, которые были подняты на встречах с руководством Армении и других стран.