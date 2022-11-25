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Ру Тат
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Официальная хроника
25 ноября 2022  19:52

Путин и члены Совбеза обсудили результаты работы российский делегации на саммите G20

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«Мы поговорим с Вами сегодня о результатах работы российских делегаций на «двадцатке», на АТЭС, а также о том, как прошла встреча Сергея Евгеньевича Нарышкина с его американским партнером в Анкаре. Обменяемся информацией и о текущей ситуации, есть о чем поговорить, мы с вами знаем», – сказал глава государства.

Он также напомнил, что недавно побывал на саммите ОДКБ в Армении. На сегодняшнем совещании Путин предложил обсудить ряд вопросов, которые были подняты на встречах с руководством Армении и других стран. 

#Владимир Путин
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