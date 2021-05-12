Путин и Бурков обсудили социальные и экономические показатели Омской области

Создание особой экономической зоны, инвестиции, национальные проекты — эти и другие темы обсудили сегодня Президент России Владимир Путин и губернатор Омской области Александр Бурков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщил губернатор, региону удалось выстоять в непростой период пандемии Covid-19.

«У нас рост налоговых доходов за 2020 год составил 4,8%. Конечно, это было обусловлено тем, что у нас большой объем внебюджетных инвестиций», — заметил он в докладе Президенту.

Сейчас Омская область находится в топ-3 субъектов РФ по динамике роста инвестиций. Так, в 2017 году этот показатель находился ниже отметки в 110 млрд рублей, а в 2020-м уже составлял 210 млрд.

«Объекты — это нефтеперерабатывающая промышленность, компания „Газпромнефть“ очень много вкладывала. Это перерабатывающие производства сельхозпродукции, это в том числе животноводство, куда эти средства инвестировались. Это все частные деньги», — объяснил Бурков.

Также он поблагодарил Владимира Путина за поддержку проекта создания ОЭЗ «Авангард». По его словам, первые шесть производственных проектов позволяют рассчитывать на 23 млрд инвестиций.

Также в разговоре были затронуты рост производства, сельское хозяйство, реализация нацпроектов, возведение школ и детских садов и другие вопросы.

Губернатор Омской области отметил, что главная проблема региона — это отток населения.

«Мы приграничная территория, и за последние три года из Омской области уехали почти 35 тыс. человек», — заключил Бурков.