Путин и Болсонару обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. О проведении разговора лидеры договорились на недавно прошедшем саммите БРИКС.

«Обстоятельно рассмотрена проблематика глобальной продовольственной безопасности», — сообщает пресс-служба Кремля.

Путин дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельхозпродукции и удобрений. В беседе акцентировалась важность восстановления архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и удобрениями, нарушенной из-за санкций западных стран.

В этом контексте Президент России подчеркнул, что страна готова выполнять свои обязательства по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям.

Лидеры подтвердили настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между двумя странами, в том числе дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, в том числе в АПК и энергетике.

Также президенты обсудили некоторые вопросы международной повестки дня, в том числе с учетом начинающегося 1 июля ротационного председательства Бразилии в Совбезе ООН.