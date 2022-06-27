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Ру Тат
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Официальная хроника
27 июня 2022  18:46

Путин и Болсонару обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. О проведении разговора лидеры договорились на недавно прошедшем саммите БРИКС.

«Обстоятельно рассмотрена проблематика глобальной продовольственной безопасности», — сообщает пресс-служба Кремля.

Путин дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельхозпродукции и удобрений. В беседе акцентировалась важность восстановления архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и удобрениями, нарушенной из-за санкций западных стран. 

В этом контексте Президент России подчеркнул, что страна готова выполнять свои обязательства по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям. 

Лидеры подтвердили настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между двумя странами, в том числе дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, в том числе в АПК и энергетике.

Также президенты обсудили некоторые вопросы международной повестки дня, в том числе с учетом начинающегося 1 июля ротационного председательства Бразилии в Совбезе ООН.

#Владимир Путин
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